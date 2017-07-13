В порт Феодосии доставлены еще две газовые турбины, сообщили работающие на месте корреспонденты Reuters.
По их словам, размеры и форма оборудования соответствуют фотографиям турбин от Siemens. Как при этом отмечает агентство, у него нет независимых данных о том, что турбины производила именно немецкая компания.
Заметка дополняется.
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