Премьер-министр Дмитрий Медведев не ездит по регионам совместно с президентом Владимиром Путиным в преддверии губернаторских выборов из-за фильма «Он вам не Димон» Фонда борьбы с коррупцией, пишут «Ведомости».
Заметка дополняется.
Премьер-министр Дмитрий Медведев не ездит по регионам совместно с президентом Владимиром Путиным в преддверии губернаторских выборов из-за фильма «Он вам не Димон» Фонда борьбы с коррупцией, пишут «Ведомости».
Заметка дополняется.
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