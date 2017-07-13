Премьер-министр Дмитрий Медведев не ездит по регионам совместно с президентом Владимиром Путиным в преддверии губернаторских выборов из-за фильма «Он вам не Димон» Фонда борьбы с коррупцией, пишут «Ведомости».

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