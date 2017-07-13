Премьер-министр Дмитрий Медведев не ездит по регионам совместно с президентом Владимиром Путиным в преддверии губернаторских выборов из-за фильма «Он вам не Димон» Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), пишут «Ведомости».

Как сообщает издание, с апреля нынешнего года Путин посетил четыре из шестнадцати регионов, где в сентябре пройдут выборы. По данным собеседников газеты, до выборов президент объедет все эти регионы.

В то же время Медведев не был ни в одном регионе, где пройдут губернаторские выборы, а из шести регионов, где пройдут парламентские выборы, посетил только Северную Осетию. Отмечается, что в конце июня премьер-министра ждали в «выборном» Ярославле, но Медведев не приехал. В «Единой России» отказ объяснили плотным графиком.

Собеседник «Ведомостей» в «Единой России» объяснил, что поддержка врио губернаторов – «традиционно зона ответственности» администрации президента, а не партии или ее председателя Медведева.

Но по словам близкого к Кремлю собеседника газеты, весной планировалось, что в «губернаторские» регионы будут ездить и Путин, и Медведев. Другой источник уточнил, что участие в кампании Медведева не обсуждалось. но специального решения, запрещающего главе правительства принимать участия в поездках, не было.

При этом, уточняют «Ведомости», в 2016 году, перед выборами в Госдуму, премьер-министр посетил 36 регионов и встретился с 19 губернаторами.

Как пояснил еще один близкий к администрации президента источник, «малая активность» Медведева связана с его низкими рейтингами из-за весенних скандалов после фильма ФБК «Он вам не Димон». После публикации расследования и последующих акций протеста глава правительства стал «токсичным» для врио губернаторов.

Политолог Евгений Минченко назвал расследование ФБК одним из факторов, повлиявшим на рейтинги Медведева, но не основным. По его мнению, поездки – часть избирательной кампании Путина перед президентскими выборами. С ним согласился политолог Михаил Виноградов, который напомнил, что «регионы всегда больше просили Путина».

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