Президент США Дональд Трамп не знал о встрече своего сына Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Об этом американский лидер рассказал Reuters.
«Я не знал о встрече, пока не услышал об этом несколько дней назад», – заявил он.
Ранее Весельницкая рассказала о встрече с Трампом-младшим. По ее словам, стороны обсуждали только вопрос усыновления российских детей американцами. Адвокат подчеркнула, что не имеет отношения к Кремлю.
Как стало известно 9 июля из публикации The New York Times, сын Трампа виделся с Весельницкой 9 июня 2016 года, вскоре после официального выдвижения Трампа на пост президента.
Встречу якобы состоялась по инициативе российского певца и бизнесмена Эмина Агаларова, сына миллиардера Араса Агаларова, посредником выступил журналист Роб Голдстоун. В письме Трампу-младшему Голдстоун писал, что у Агаларова есть информация, которая доказывает связь кандидата от демократов Хиллари Клинтон с Россией.
Сын Трампа сообщил о встрече зятю президента Джареду Кушнеру и главе его избирательного штаба Полу Манафорту.
Как утверждал после публикации NYT Трамп-младший, встреча касалась усыновления российских детей американцами. Позднее он признал, что пошел на нее ради получения компромата на Клинтон, но уточнил, что не получил никаких данных.
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