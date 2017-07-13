Президент США Дональд Трамп не знал о встрече своего сына Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Об этом американский лидер рассказал Reuters.

«Я не знал о встрече, пока не услышал об этом несколько дней назад», – заявил он.

Ранее Весельницкая рассказала о встрече с Трампом-младшим. По ее словам, стороны обсуждали только вопрос усыновления российских детей американцами. Адвокат подчеркнула, что не имеет отношения к Кремлю.

Как стало известно 9 июля из публикации The New York Times, сын Трампа виделся с Весельницкой 9 июня 2016 года, вскоре после официального выдвижения Трампа на пост президента.

Встречу якобы состоялась по инициативе российского певца и бизнесмена Эмина Агаларова, сына миллиардера Араса Агаларова, посредником выступил журналист Роб Голдстоун. В письме Трампу-младшему Голдстоун писал, что у Агаларова есть информация, которая доказывает связь кандидата от демократов Хиллари Клинтон с Россией.

Сын Трампа сообщил о встрече зятю президента Джареду Кушнеру и главе его избирательного штаба Полу Манафорту.

Как утверждал после публикации NYT Трамп-младший, встреча касалась усыновления российских детей американцами. Позднее он признал, что пошел на нее ради получения компромата на Клинтон, но уточнил, что не получил никаких данных.