Члены демократической партии внесли в Палату представителей конгресса США новый законопроект о санкциях против России и Ирана, передает Reuters.
Авторами проекта стали лидер демократов нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси, ее заместитель Стени Хойер, а также заместитель председателя комитета по иностранным делам Элиот Энгел. Как отмечается, текст нового документа полностью идентичен предыдущему.
Ранее в июне Сенат большинством голосом одобрил прошлый законопроект, но документ так и не был представлен на голосование в нижнюю палату из-за процедурных норм.
Республиканцы и Белый дом критиковали документ за пункт, согласно которому президент Дональд Трамп не сможет ослабить или отменить антироссийские санкции без согласия Конгресса.
В случае принятия законопроекта ограничения коснутся российских госкомпаний, работающих в нефтегазовой и железнодорожной отрасли.
Что такое партнерские проекты?
Это материалы, созданные по заказу и при участии рекламодателей внештатными авторами Republic. Хотите работать с нами? Напишите на sales@republic.ru