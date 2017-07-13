Члены демократической партии внесли в Палату представителей конгресса США новый законопроект о санкциях против России и Ирана, передает Reuters.

Авторами проекта стали лидер демократов нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси, ее заместитель Стени Хойер, а также заместитель председателя комитета по иностранным делам Элиот Энгел. Как отмечается, текст нового документа полностью идентичен предыдущему.

Ранее в июне Сенат большинством голосом одобрил прошлый законопроект, но документ так и не был представлен на голосование в нижнюю палату из-за процедурных норм.

Республиканцы и Белый дом критиковали документ за пункт, согласно которому президент Дональд Трамп не сможет ослабить или отменить антироссийские санкции без согласия Конгресса.

В случае принятия законопроекта ограничения коснутся российских госкомпаний, работающих в нефтегазовой и железнодорожной отрасли.