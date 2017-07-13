Минкомсвязи работает над поправками о снижении НДС для СМИ, пишут «Ведомости».

Уведомление о начале разработки законопроекта размещено на портале проектов правовых актов, самого текста в карточке нет.

Знакомый с ходом работы над поправками источник сказал «Ведомостям», что налог предлагают снизить с 18% до 10%, это касается «всех операций СМИ». Собеседник газеты в правительстве также знает об этой инициативе, но полагает, что Минфин ее не поддержит.

Как сказано в карточке проекта поправок, снижение НДС должно помочь исправить «тяжелое положение СМИ в текущих экономических условиях». Сейчас издания платят НДС 18%, кроме доходов от подписки, где ставка – 10%.

Смягчение налоговой нагрузки хорошо скажется на бизнесе СМИ, сказал «Ведомостям» гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин. Генеральный директор «Комсомольской правды» Александр Чепель полагает, что снижение НДС «не спасет» те издания, где резко упали доходы от рекламы.