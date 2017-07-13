Прибыль российских банков за первую половину 2017 года составила 770 млрд рублей. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает «Прайм».

«Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это источник роста капитала для банковской системы», – цитирует Набиуллину «Интерфакс».

За первые шесть месяцев прошлого года прибыль банков достигла 360 млрд рублей.

По словам Набиуллиной, в 2017 году в банковском секторе «заметно выросли кредиты физическим лицам», также увеличивается объем ипотечных кредитов.

Активы банков за первые полгода, уточнила Набиуллина, выросли на 2,2%, кредиты экономике выросли на 1,8%. Как полагает глава ЦБ, это свидетельствует, «что банковская система восстанавливается, уже наращивает кредитование и будет расширять его в дальнейшем».