Московский окружной военный суд приговорил Заура Дадаева, обвиняемого в убийстве Бориса Немцова, к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Трансляцию ведет телеканал «Дождь».

Суд лишил Дадаева воинского звания и ордена Мужества, также судья назначил ему штраф 100 тысяч рублей.

Кроме Дадаева по делу проходят братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Для них обвинение потребовало от 17 до 23 лет лишения свободы.

Анзора Губашева приговорили к 19 годам лишения свободы, штрафу 100 тысяч рублей и ограничению свободы на два года, передает «Медиазона». Шадид Губашев получил 16 лет и такой же штраф.

Эскерханову суд назначил 14 лет, Бахаеву – 11 лет. Их также приговорили к штрафу 100 тысяч рублей каждого и ограничению свободы на два года.

Срок заключения, уточняет «Медиазона», будет исчисляться с 13 июля, однако всем обвиняемым зачтут время содержания под стражей: Губашевым и Дадаеву – с 6 марта 2015 года, Эскерханову – с 7 марта, Бахаеву – с 8 марта.

Защита фигурантов дела будет обжаловать приговор, передает «Интерфакс». Как добавляет РБК, осужденные ответили отрицательно на вопрос суда, понятен ли им приговор. «Бог вам судья», – сказал Дадаев.

Следствие назвало Дадаева непосредственным исполнителем. Коллегия присяжных 29 июня признала его и еще четырех фигурантов дела виновными, прокуратура запросила для Дадаева пожизненный срок 12 июля.

Дадаев, комментируя решение присяжных, сказал, что сидит «за самое громкое преступление, которое не совершал».

Бориса Немцова убили в ночь на 28 февраля 2015 года. СК считает заказчиком преступления бывшего бойца батальона «Север» МВД Чечни Руслана Мухудинова. Его дело выделили в отдельное производство, он находится в международном розыске.