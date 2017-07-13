Информация «Ведомостей» об отказе премьер-министра Дмитрия Медведева ездить по российским регионам из-за фильма «Он вам не Димон» не соответствует действительности.

Об этом сообщила пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова, передает «Интерфакс».

«Это абсолютно не соответствует действительности. Медведев как председатель партии активно участвует в предвыборной кампании», – сказала Тимакова.

Газета 13 июля сообщила, что Медведев не ездит вместе с Путиным по стране из-за своего низкого рейтинга, на который повлиял фильм Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон».

По данным «Ведомостей», весной предполагалось, что Медведев и Путин вместе посетят те регионы, где осенью пройдут выборы губернаторов.

В марте ФБК опубликовал расследование о «тайной империи» премьер-министра, в котором утверждается, что Медведев владеет особняками, виноградниками и яхтами через подконтрольные ему фонды.

«Левада-центр» в конце апреля опубликовал итоги опроса, согласно которым 45% россиян поддерживают отставку главы правительства. Кроме того, если в мае 2016 года Медведеву «полностью доверяли» 14% жителей РФ, то в апреле 2017 года – 3%. В Кремле объяснили снижение рейтинга, что работа правительства «сложна».