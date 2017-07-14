Книга Роберта Блэквилла и Дженнифер М. Харрис «Война иными средствами» (вышла в издательстве «АСТ») развивает популярную в последние годы теорию гибридных войн, постепенно вытесняющих архаику открытых вооруженных конфликтов. Стержневое понятие книги – геоэкономика – известно со времен доктрины Трумэна (сдерживания СССР), но ее влияние на сегодняшнюю международную политику по-прежнему неоспоримо. Оба соавтора – опытные американские чиновники, работавшие в Госдепе и Совете нацбезопасности. Действия России на гибридном фронте ожидаемо рассматриваются ими через призму взглядов Владимира Путина: «Одна из главных азбучных истин, верная практически для всех школ международных отношений, гласит, что опасно сводить ситуацию в какой-либо стране к личности ее лидера, – отмечается в книге, – Если и есть исключения, подтверждающие данное правило, это Россия Владимира Путина, где изучение личности Путина – лучший способ понять и попытаться предсказать поведение страны». Трактовка торговых ограничений – например, санитарно-эпидемиологические вопросов России к молдавскому и грузинскому винам, украинским конфетам или голландским цветам, о которых идет речь в выбранном нами главе, – не вызывает у Блэквилла и Харрис особых затруднений. Ведь они уверены, что знают, кто за этим стоит.