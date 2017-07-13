«Яндекс» и Uber объединяют бизнес заказа такси, сообщается в релизе «Яндекса», поступившем в Republic.

По условиям соглашения, Uber и «Яндекс» инвестируют соответственно $225 млн и $100 млн в новую компанию.

«Мы, “Яндекс.Такси” и Uber, решили объединить наши сервисы и бизнесы в России, а также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии и Казахстане, – приводятся в сообщении слова гендиректора “Яндекс.Такси” Тиграна Худавердяна. – Вместе мы будем строить “персональный общественный транспорт” – альтернативу личному автомобилю, автобусам или метро».

Худавердян уточнил, что после объединения «для пользователей ничего не изменится» – заказывать такси можно будет как через приложение Uber, так и через «Яндекс.Такси». Водителей объединят на базе единой платформы. Возглавит объединенную компанию Худавердян.

«Кроме того, мы с Uber договорились о роуминговом соглашении во всех странах, где работают компании. Например, прилетев в Лондон или Бангкок, вы сможете из приложения Яндекс.Такси заказать Uber, а туристы из Парижа – заказать “Яндекс.Такси” из приложения Uber», – добавил представитель российской компании.

В «Яндексе» уточнили, что сделку должны одобрить регуляторы. Общий бизнес в компании оценили в $3,7 млрд. На 59% новая компания будет принадлежать «Яндексу», на 36,6% – Uber, еще 4,1% акций будут владеть сотрудники объединенного бизнеса.

Как передает «Прайм», после сообщений об объединении компаний акции «Яндекса» выросли на 15%.

В августе 2016 года стало известно, что UberChina намерен объединиться с главным конкурентом, сервисом Didi Chuxing. По данным Bloomberg, китайская компания вложит в Uber $1 млрд.