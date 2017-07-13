Полиция прекратила расследование по факту нападения на политика Алексея Навального. Об этом он написал в своем блоге.

«В связи с тем, что ожог глаза был у меня очень сильным и я был очень близок к тому, чтобы вообще ослепнуть на один глаз, то есть тут полный состав статьи УК о причинении вреда средней тяжести, а расследование вообще не двигалось, мой адвокат Вадим Кобзев написал жалобу в прокуратуру и потребовал, чтобы дело забрали у полиции и передали в СК», – рассказал политик.

В ответе прокуратуры, который получил адвокат Навального, говорится, что оснований для передачи дела в СК нет. Помимо этого, подчеркивается, что личности нападавших установить не удалось, поэтому расследование приостановили.

Навальный отмечает, что имена нападавших известны. По его словам, это «бывший или действующий сотрудник полиции» Алексей Кулаков, член SERB Александр Петрунько и лидер движения Гоша Тарасевич (Игорь Бекетов). «Вот так. Так что только очень иронически можно вспомнить тогдашние гневные заявления, что власти непричастны и хулиганов накажут», – добавил оппозиционер.

На Навального напали 27 апреля около офиса (ФБК), ему в лицо плеснули зеленкой. Политик получил химический ожог правого глаза. Позднее врачи высказали мнение, что зеленка была смешана с какой-то химической жидкостью. Навальный обвинил в нападении Администрацию президента.

По факту нападения полиция возбудила уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Как сообщалось, оно контролируется «на самом высоком уровне». Позднее полицейские заявили, что у них нет претензий к представителям SERB в связи с нападением на политика.