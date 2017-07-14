Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев уже почти два месяца в отпуске по состоянию здоровья. Cамочувствие 73-летнего губернатора, возглавляющего Кемерово с 1997 года, беспокоит региональные и федеральные СМИ не просто так. Регион, известный в 1980-е шахтерскими протестами, в 1990-е – коммунистическими симпатиями, а в 2000-е ставший опорой «Единой России» и Владимира Путина, в подвешенном состоянии. Неизвестно, вернется ли Тулеев, перенесший тяжелую операцию на позвоночнике, неизвестно, кто мог бы стать его преемником (источники то называют им мэра Нижнего Тагила, то говорят о целом пуле кандидатур). Что будет с Кузбассом, если Тулеев уйдет?

Аман Тулеев не только губернатор-старожил, набирающий на выборах более 90% голосов, но и мощный игрок федерального масштаба, трижды выдвигавший свою кандидатуру на президентских выборах. Вечный противник Бориса Ельцина, Тулеев успешно встроился в систему Владимира Путина, тщательно сохраняя фактическую независимость своего региона от федерального вмешательства. Какие сценарии вероятны для Кемеровской области после фактического ухода губернатора и какими могут быть шаги федерального центра?