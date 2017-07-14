Современное детство – переменчивое и противоречивое состояние. Если в Средние века ребенок уже с семи лет вступал в трудовые отношения, то в современном мире не взрослеть можно долго, и детство выходит из хронологических рамок в область психологических состояний. Одновременно с этим традиционный процесс передачи знания от старшего поколения к младшему изменился благодарю доступу к технологиям, которые, как и любой язык, проще осваивать в детстве. Возникает обратная система связи, когда внуки учат бабушку, как переключить канал или прогуглить рецепт. При этом ребенок, осваивая гаджеты и выходя в интернет, уже встает на путь самообразования, оказывается в мире взрослых событий и новостей. В этой связи появляется и другая детская литература, в которой речь идет не о детском или подростковом мире в отдельности, а о детском или подростковом опыте восприятия «взрослого» мира.

Современные детские книги объясняют детям, например, почему дедушка, которого ты давно знал, гулял с ним и играл, вдруг в костюме лежит в странном ящике посередине комнаты, а все ходят вокруг грустные и плачут. Пятилетний мальчик наблюдает, не понимает, тревожится, скучает и наконец примиряется со смертью. (Фрид Амели «А дедушка в костюме»)