Uber не будет менять тарифы после объединения с «Яндекс.Такси». Об этом RNS рассказала представитель Uber в России и СНГ Ирина Гущина.

Она подчеркнула, что до момента закрытия сделки «Яндекс.Такси» и Uber продолжат работу как две независимые организации.

«После создания новой компании таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу, что позволит увеличить количество доступных для выполнения заказов машин, сократить время их подачи, снизить холостой пробег, повысить надежность и доступность сервиса в целом», – пояснила Гущина.

В пресс-службе «Яндекса» также заявили, что не ожидают «радикальных изменений» тарифов «ни сейчас, ни в будущем». Об этом сообщает агентство «Москва».

О том, что «Яндекс» и Uber объединяют сервисы такси, стало известно 13 июля. Как отмечалось, по условиям сделки, Uber инвестирует в проект $225 млн, «Яндекс» – $100 млн. Возглавит новую компанию гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян. По его словам, «для пользователей ничего не изменится», заказывать такси можно будет как через приложение Uber, так и через «Яндекс.Такси».

После сообщений об объединении компаний торги акцими «Яндекса» перевели в режим дискретного аукциона из-за роста более чем на 20%. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Бумаги компании подорожали до исторического максимума, их цена достигла отметки в 2039 рублей за акцию. В 15:17 мск торги акциями «Яндекса» перевели в обычный режим.