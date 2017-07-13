Каждый год человечество употребляет более 9 млрд килограммов кофе – по 25,6 млн килограммов в день. Теперь у сотен миллионов поклонников этого напитка появилась еще одна причина начинать с него свое утро. Европейские ученые в масштабном исследовании показали, что кофе связан с пониженным риском смерти. Корреляция прослеживалась независимо от болезни: не важно, инфаркт, инсульт, рак, диабет, респираторные заболевания или болезни почек, – всюду любители кофе умирали реже, чем те, кто от него отказывался. Это исследование стало очередным в ряду доказательств, что, возможно, мы привыкли думать о кофе хуже, чем он того заслуживает. Разбираемся, что же обнаружили ученые и можно ли действительно рассчитывать на то, что кофе продлевает жизнь.

В своей работе сборная ученых из трех десятков исследовательских институтов разных стран проанализировала данные о 521 330 европейцах, собранные в течение шестнадцати с половиной лет. За этот срок умерли 41 693 участника. Изучив информацию о привычках, состоянии здоровья, питании, образе жизни и причинах смерти, специалисты пришли к выводу, что для людей, выпивающих одну чашку кофе в день, вероятность смерти была на 12% ниже, чем для непьющих этот напиток. Для тех, кто пил по три чашки, вероятность умереть снижалась уже на 18%. Что интересно, эта корреляция никак не зависела от того, какой кофе пили исследуемые – обычный или без кофеина, что означает, что непосредственно с кофеином эффект не был связан.