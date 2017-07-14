Потенциальные угрозы глобального потепления – это не только природные катаклизмы. Среди возможных последствий (их перечислил недавно в пугающем обзоре New York Magazine) – коллапс экономики, эпидемии и войны. Некоторые исследователи утверждают, что существует прямая зависимость: каждые полградуса потепления могут повышать вероятность возникновения вооруженных конфликтов на 10%–20%. В числе причин – вынужденная миграция и продовольственный кризис.

Еще одна потенциальная жертва климата – авиаперелеты. Жара ограничивает вес, с которым самолет способен взлететь. Это значит, что вылет придется отложить – или избавиться от части груза, например, пассажиров и багажа.