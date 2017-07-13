На портале государственных услуг России (gosuslugi.ru) обнаружили неизвестный вирус. Об этом сообщает разработчик антивирусных программ Dr.Web.

Как отмечают в компании, сайт в любой момент может начать заражать посетителей или красть информацию пользователей.

«В связи с отсутствием реакции со стороны администрации сайта gosuslugi.ru мы вынуждены прибегнуть к публичному информированию об угрозе», – говорится в сообщении.

Как отмечается, вирус заставляет браузер любого посетителя сайта незаметно связываться с одним из не менее 15 доменных адресов, зарегистрированных на неизвестное частное лицо. «В ответ с этих доменов может поступить любой независимый документ, начиная от фальшивой формы ввода данных кредитной карточки и заканчивая перебором набора уязвимостей с целью получить доступ к компьютеру посетителя сайта», – заявили в компании.

Установить дату начала заражения портала пока не удается, отмечает Dr.Web. Специалисты компании обнаружили как минимум пять доменов, диапазон адресов которых принадлежит зарегистрированным в Нидерландах компаниям.

Подчеркивается, что за последние сутки эти домены не открываются, так как сертификат безопасности большинства из них просрочен либо не содержит вредоносного кода. «Однако ничего не мешает владельцам доменов в любой момент обновить сертификаты и разместить на этих доменах вредоносный программный код», – заключили в компании.

27 июня началась масштабная атака нового вируса-вымогателя, известного как Petya.A или ExPetr. Атака началась из Украины, а затем распространилась на Россию, некоторые страны Европы и Азии, а также на США.

На Украине, в частности, от вируса пострадали «Киевэнерго», «Укрэнерго», «Ощадбанк», концерн «Антонов» и правительственные компьютеры. В России вирус затронул компьютеры «Роснефти» и «Башнефти», «Газпрома», а также нескольких банков, включая «Хоум кредит».