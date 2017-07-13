В Санкт-Петербурге задержали технического директора конструкторского бюро «ВиПС» Кшиштофа Поморски, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, речь идет о деле «о распространении порнографии с участием детей и животных». Поморски – гражданин Польши, как пишет «Фонтанка», его объявил в розыск Интерпол.

С запросом о выдаче к Генпрокуратуре обратился польский Минюст, уточняет издание. По данным «Фонтанки», в полиции считают, что именно Поморски был заочно арестован в Польше в январе 2016 года по делу о порнографии.

«ВиПС» занималось реконструкцией Мариинского театра, а также проектировало стадион «Зенита» на Крестовском острове.