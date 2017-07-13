Сервисы онлайн-заказа такси «Яндекс.Такси» и Uber объявили, что объединят бизнес в России и странах СНГ (кроме Украины). Оценка новой компании – $3,7 млрд, «Яндекс» получит в ней 59,3%. Капитализация поисковика по итогам торгов выросла на 16,3% до исторического максимума в 541,5 млрд рублей.



Объединение двух злейших конкурентов – логичный шаг. В мае о том же договорились компании Rutaxi и Fasten, занявшие в итоге первое место в России по числу поездок в день. Но для Uber, который обычно жестко вытесняет конкурентов, партнерство с локальным игроком – нетипичная стратегия. До России компания Трэвиса Каланика пока уступила рынок лишь однажды – потратив миллиарды, чтобы компенсировать низкую стоимость поездок в Китае, Uber пришлось продать бизнес главному конкуренту Didi Chuxing.

Как объединение «Яндекс.Такси» и Uber отразится на рынке такси и вырастут ли цены?