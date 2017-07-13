Суд отказался принять иск сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгия Албурова к премьер-министру Дмитрию Медведеву за блокировку в твиттере, пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда Москвы.

«Учитывая структуру высшего исполнительного органа государственной власти, полномочия председателя правительства РФ, а также характер и содержание административного искового заявления Албурова Георгия Валентиновича, условия для принятия его к производству суда в порядке административного судопроизводства отсутствуют», – говорится в пояснении к отказу в иске, которое есть у РБК.

По словам старшего юриста BMS Law Firm Тараса Хижняка, пишет РБК, «суд вероятно, не признал Twitter Медведева официальным источником информации». Он также добавил, что возможно оспорить отказ принять заявление.

22 июня Георгий Албуров подал в суд на Дмитрия Медведева, который заблокировал его аккаунт в твиттере. Албуров считает, что твиттер премьер-министа страны – официальный источник, и доступ к нему должен иметь каждый.