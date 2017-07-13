Сотрудники ФСБ задержали генерального директора «Силовых машин» Романа Филиппова по подозрению в разглашении гостайны, пишет «Фонтанка».

РБК со ссылкой на источник, близкий к руководству компании, подтверждает факт задержания. Источник не уверен, что оно связано со скандалом из-за поставки турбин Siemens в Крым. По словам собеседника издания, сотрудники ФСБ опрашивают Филиппова. У него «пока нет процессуального статуса».

В ФСБ и в пресс-службе «Силовых машин» отказались от комментариев.

«Фонтанка» указывает, что задержание Филиппова произошло «на фоне скандала вокруг поставки турбин марки Siemens».

5 июля Reuters сообщило о поставке газовых турбин Siemens в Крым для строящего ТЭС в Севастополе и в Симферополе «Технопромэкспорта» вопреки санкциям ЕС. Турбины были произведены на совместном с Siemens и ОАО «Силовые машины» заводе «Сименс технологии газовых турбин».

11 июля Siemens подала иск против «Технопромэкспорта» с намерением вернуть отправленные на полуостров турбины. Компания также планирует прекратить сотрудничество с Россией.

Forbes узнал, что в заключенном в 2015 году контракте между ООО «Сименс технологии газовых турбин» с ОАО «Внешнеэкономическое объединение “Технопромэкспорт”» был прописан пункт о запрете на использование оборудования в Крыму.

13 июля стало известно, что в порт Феодосии доставлены еще две газовые турбины. По словам корреспондентов Reuters, размеры и форма оборудования соответствуют фотографиям турбин от Siemens.

Роман Филиппов стал гендиректором «Силовые машины» в 2015 году. До этого он 18 лет работал в сталелитейной и горнодобывающей компании ПАО «Северсталь».