Сотрудники ФСБ задержали генерального директора «Силовых машин» Романа Филиппова по подозрению в разглашении гостайны, пишет «Фонтанка».

В ФСБ и в пресс-службе «Силовых машин» отказались от комментариев.

«Фонтанка» указывает, что задержание Филиппова произошло «на фоне скандала вокруг поставки турбин марки Siemens».

5 июля Reuters сообщило о поставке газовых турбин Siemens в Крым для строящего ТЭС в Севастополе и в Симферополе «Технопромэкспорта» вопреки санкциям ЕС. Турбины были произведены на совместном с Siemens и ОАО «Силовые машины» заводе «Сименс технологии газовых турбин».