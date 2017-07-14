История с поставкой турбин Siemens в Крым выглядит исключительной и затрагивает сразу несколько проблемных сфер. Здесь и положение на Западе «прагматичных» бизнесменов, выступающих против санкций; вопрос о самих санкциях (появляется новый аргумент в пользу их ужесточения), а также внутрироссийская специфика ситуации. Генеральный директор «Силовых машин» Роман Филиппов был допрошен ФСБ по делу о разглашении государственной тайны. Однако если в вопросах санкций или репутации европейского бизнеса все более или менее понятно, то происходящее вокруг российских компаний, оказавшихся замешанными в скандале, выглядит слишком загадочно.

История с турбинами должна будет войти в учебники по современной истории России как исключительно показательный кейс по специфике управления и принятия решений в путинском режиме.