Власти Москвы планируют построить 10 млн квадратных метров недвижимости на десятках тысяч гектаров земли, прилегающей к МКАД. Об этом РБК сообщил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. До конца года должны утвердить территориальную схему.

По словам чиновника, около МКАД будут возведены не только жилые дома, но и офисы, производственные и спортивные объекты, парки отдыха, велодорожки и лыжные трассы. Высота зданий будет зависеть от районов, и не будет превышать 25 этажей.

Инвестиционной привлекательности проекта, пишет РБК, не превышает 15%, а рентабельность эксперты оценивают как «невысокую».

«В Москве огромный строительный комплекс, который постоянно должен быть загружен, иначе 1 млн человек останутся без работы. Это побуждает власти изыскивать новые территории для застройки», – считает экс-глава НИиПИ Генплана Москвы Сергей Ткаченко

Он также добавил, что обычно такие масштабные проекты не реализуют в срок.

1 июля Владимир Путин подписал «закон о реновации», предусматривающий снос старых пятиэтажек и переселение их жителей в новые квартиры. По словам заммэра Москвы Марата Хуснуллина, на реализацию программы может понадобится до 20 лет.

«Ведомости узнали, что Москва построит 17–18 млн квадратных метров жилья для переселения жителей хрущевок. Еще 15 млн квадратных метров недвижимости будет продана на рынке. Программа оценивается в 3 трлн рублей.