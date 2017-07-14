Власти Москвы планируют построить 10 млн квадратных метров недвижимости на десятках тысяч гектаров земли, прилегающей к МКАД. Об этом РБК сообщил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. До конца года должны утвердить территориальную схему.

По словам чиновника, около МКАД будут возведены не только жилые дома, но и офисны, производственные и спортивные объекты, парки отдыха, велодорожки и лыжные трассы. Высота зданий будет зависеть от районов, и не будет превышать 25 этажей.

«В Москве огромный строительный комплекс, который постоянно должен быть загружен, иначе 1 млн человек останутся без работы. Это побуждает власти изыскивать новые территории для застройки», – считает экс-глава НИиПИ Генплана Москвы Сергей Ткаченко

Заметка дополняется.