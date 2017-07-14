В правительстве рассмотрели законопроект «О внесении изменений в федеральный закон “О банке развития”», который разрешит Внешэкономбанку (ВЭБ) привлекать во вклады средства юридических лиц, пишет «Коммерсантъ». Сейчас ВЭБ может «открывать и вести банковские счета, притом только юрлиц, участвующих в реализации его проектов».

«Госкорпорация сможет открывать и вести “банковские счета юридических лиц, а также привлекать во вклады денежные средства юридических лиц на основании решений правительства”», – пишет газета.

По данным издания, поправки будут внесены в Госдуму на следующей неделе «и, возможно, приняты уже до конца весенней сессии». Однако источник, «знакомый с ситуацией», сообщил, что ЦБ против принятия поправок. Так как ВЭБ не является банком, ЦБ не сможет полностью контролировать финансовый рынок, говорят эксперты.

Участники рынка, пишет «Коммерсант», называют идею разрешить ВЭБу привлекать средства юрлиц «неоднозначной» и опасаются прямой конкуренции с госкорпорацией.

По словам главного экономиста «ПФ Капитал» Евгения Надоршина, риски компаний, которые разместят деньги в ВЭБе, будут высокими.

1 мая «Ведомости» сообщили, что в портфеле ВЭБа оказалось 40% проблемных кредитов на сумму около 900 млрд рублей.

В январе банк планировал получать помощь государства для погашения внешнего долга еще пять лет, а риски корпорации по специальным проектам «покрыть за счет дополнительных мер, обсуждаемых с государством».

В конце 2016 года Счетная палата пришла к выводу, что потребность ВЭБа в финансировании свои обязательств составляет около 401,5 млрд рублей. Отмечалось, что в 2017 году банку будет необходимо около 126,3 млрд рублей, в 2018 году – около 146 млрд рублей, в 2019 году – около 30,3 млрд рублей.