В правительстве рассмотрели законопроект «О внесении изменений в федеральный закон “О банке развития”», который разрешит Внешэкономбанку (ВЭБ) привлекать во вклады средства юридических лиц, пишет «Коммерсантъ». Сейчас ВЭБ может только «открывать и вести банковские счета, притом только юрлиц, участвующих в реализации его проектов».