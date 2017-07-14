В правительстве рассмотрели законопроект «О внесении изменений в федеральный закон “О банке развития”», который разрешит Внешэкономбанку (ВЭБ) привлекать во вклады средства юридических лиц, пишет «Коммерсантъ». Сейчас ВЭБ может только «открывать и вести банковские счета, притом только юрлиц, участвующих в реализации его проектов».
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