«Шереметьево» совместно с Бинбанком и Mastercard запускает первую в России программу лояльности, которая предоставит скидки на часть услуг аэропорта и покупки в магазинах и ресторанах, пишет газета «Ведомости».

По словам собеседника газеты, близкого к участнику проекта, владельцы карт получат до 7% скидки на авиа- и железнодорожные билеты, 5% на покупки в аэропорту и 1% на товары в других магазинах. Помимо этого «Шереметьево» предоставит скидку 10% в в магазинах Imperial Duty Free Heinemann, в «Шоколаднице» и ресторанах гостиниц Radisson и Park Inn, расположенных на территории аэропорта. При этом, отмечает издание, бонус приравнен к рублю.

«На карту, которая называется SVO club, начисляются денежные бонусы с каждой покупки, клиент имеет возможность пользоваться бесплатно паркингом терминала D и стоянками близлежащих отелей, получать скидки в duty free и пользоваться другими преимуществами», – подтвердил «Ведомостям» представитель «Шереметьево».

Бинбанку этот проект поможет расширить клиентскую базу, пишет газета.

Программа лояльности авиакомпаний обычно рассчитана на часто летающих пассажиров: бонусы и скидки начисляются в зависимости от количества совершенных поездок. В частности, за один полет на расстояние менее 500 миль на счет участника «Аэрофлот Бонус» начисляется 500 миль. Для приобретения билета в Европу в среднем понадобится 15–20 тысяч бонусных миль.

Специальные предложения и скидки ресторана «Шоколадница» не распространяются на территории аэропортов и вокзалов.

В 2016 году международный аэропорт «Шереметьево» обслужил 34 млн 30 тысяч пассажиров.

28 мая стало известно, что совладелец Бинбанка Микаил Шишханов уходит с поста председателя правления кредитной организации.

По величине Бинбанк на 1 января 2017 года занимал 12-е место среди банков России.