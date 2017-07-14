Минздрав предлагает правительству ввести повышенный тариф отчислений ОМС для компаний, чьи сотрудники не прошли диспансеризацию. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.

Изначально, пишет издание, ведомство планировало ввести административную или уголовную ответственность за уклонение от обследования на онкологические заболевания. Не найдя возможности принять такие меры в рамках законодательства, ведомство организовало группу для разработки «системы социально-экономической мотивации граждан и работодателей». Она приняла решение предложить «повысить тариф отчислений на ОМС для работодателей, чьи сотрудники не прошли диспансеризацию и профосмотры по базовой программе ОМС», сообщает «Коммерсант».

Конкретный сценарий будет обсуждаться после совещания с экспертами отрасли, уточняет газета.

«Эффект диспансеризации пока не доказан, а административная нагрузка на бизнес вырастет в разы»,– считает глава корпорации «ТехноНИКОЛЬ» Сергей Колесников.

По информации «Коммерсанта», в 2016 ФОМС потратил на диспансеризацию около 50 млрд рублей.

По данным сайта Мэра Москвы, бесплатную диспансеризацию каждый житель Москвы, начиная с 21 года, должен проходить раз в 3 года. При этом инвалиды и участники Великой Отечественной войны проходят диспансеризацию ежегодно.