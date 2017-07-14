Экс-губернаторы Новгородской, Рязанской областей и Бурятии могут войти в Совет федерации (СФ), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к руководству регионов.

По словам собеседников газеты, кандидатуры Сергея Митина (Новгородская область), Олега Ковалева (Рязанская область) и Вячеслава Наговицына (Бурятия) будут направлены в верхнюю палату от врио губернаторов регионов.

При этом, пишет «Коммерсант», бывший глава Карелии Александр Худилайнен может получить пост представителя СФ, несмотря на то, что «несколько дней назад вошел в совет директоров АО “Усть-Луга Ойл”».

«Коммерсант» также узнал, что от Ярославской области в СФ будет направлен заместителя главы Минздрава Игорь Каграманян, глава Белгородской области Евгений Савченко продлит полномочия Николая Рыжкова.

Заметка дополняется.