С Байконура 14 июля успешно запущена ракета-носитель «Союз-2–1А» с 73 спутниками, сообщает «Роскосмос». Одним из спутников стал «Маяк», средства на который привлекались с помощью краудфандинга.

Разработкой «Маяка» занимались инженеры Московского политехнического университета. На орбите спутник развернет светоотражающую поверхность и затем в течение месяца будет самым ярким объектом в ночном небе.

https://www.facebook.com/cosmomayak/photos/a.918999481513938.1073741828.913594915387728/1414191615328053/?type=3&theater

Кроме того, «Союз-2–1А» выведет на орбиту космический аппарат «Канопус-В-ИК», построенный российской корпорацией ВНИИЭМ. Спутник предназначен для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе крупных лесных пожаров и выбросов загрязняющих веществ.

Количество одновременно запущенных спутников стало рекордным в истории России, отмечает ТАСС. Установленный на ракете-носителе разгонный блок «Фрегат» должен вывести их на три различные орбиты. В 10:38 мск планируется отделение «Канопус-В-ИК», с 12:01 до 12:26 мск – 24-х малых спутников, с 17:18 до 17:41 мск – оставшихся 48 космических аппаратов. В свою очередь, блок «Фрегат» должен быть сведен с орбиты и затоплен в Индийском океане примерно в 18:18 мск.