Гендиректор компании «Силовые машины» Роман Филиппов вышел на работу 14 июля. Об этом RNS сообщили в компании.

При этом собеседник агентства «пока» отказался прокомментировать информацию о задержании Филиппова.

Вечером 13 июля «Фонтанка» и РБК со ссылкой на источник сообщили, что главу «Силовых машин» задержали по подозрению в разглашении гостайны. По данным РБК, задержание якобы произошло на фоне «скандала вокруг поставки турбин марки Siemens». Собеседник «Фонтанки», однако, отверг связь между этими событиями. Позднее издание уточнило, что Филиппова отпустили под подписку о невыезде.

В начале июля Reuters узнало о поставке в Крым газовых турбин Siemens вопреки санкциям. Siemens подала иск против занимающейся строительством теплоэлектростанций в Крыму компании «Технопроэкспорт». В контракте на поставки турбины для «Технопромэкспорта» был пункт, который запрещает их использование на полуострове. Позднее сообщалось, что в Крым доставили еще две газовые турбины Siemens.

«Силовым машинам» принадлежит 35% совместного с Siemens предприятия «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ). Его создали в 2011 году для производства и сервиса турбин.