Немецкий концерн Siemens рассматривает возможность выхода из российской компании «Интеравтоматика». Об этом пишет журнал Wirtschaftswoche со ссылкой на источники.
«Интеравтоматика», по данным Reuters, занималась установкой турбин Siemens в Крыму. Немецкой стороне принадлежит 47,5% в российской организации.
Кроме того, по данным издания, Siemens может выйти из дочерней компании «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ), которой концерн владеет совместно с «Силовыми машинами». В СТГТ Siemens контролирует 65%.
Заметка дополняется.
Что такое партнерские проекты?
Это материалы, созданные по заказу и при участии рекламодателей внештатными авторами Republic. Хотите работать с нами? Напишите на sales@republic.ru