Немецкий концерн Siemens рассматривает возможность выхода из российской компании «Интеравтоматика». Об этом пишет журнал Wirtschaftswoche со ссылкой на источники.

«Интеравтоматика», по данным Reuters, занималась установкой турбин Siemens в Крыму. Немецкой стороне принадлежит 47,5% в российской организации.

Кроме того, по данным издания, Siemens может выйти из дочерней компании «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ), которой концерн владеет совместно с «Силовыми машинами». В СТГТ Siemens контролирует 65%.

Заметка дополняется.