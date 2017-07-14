Немецкий концерн Siemens рассматривает возможность выхода из российской компании «Интеравтоматика». Об этом пишет журнал Wirtschaftswoche со ссылкой на источники.

«Интеравтоматика», по данным Reuters, занималась установкой газовых турбин Siemens в Крыму. Немецкой стороне принадлежит 47,5% в российской организации.

Кроме того, по данным издания, Siemens может выйти из дочерней компании «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ), которой концерн владеет совместно с «Силовыми машинами». В СТГТ Siemens контролирует 65%. На заводе СТГТ производились турбины, которые оказались в Крыму вопреки санкциям Евросоюза.

О поставках турбин Siemens для «Технопромэкспорта», строящего ТЭС в Севастополе и в Симферополе, Reuters сообщило 5 июля. В «Технопромэкспорте» поясняли, что турбины они купили на вторичном рынке.

11 июля Siemens подала иск против «Технопромэкспорта», потребовав прекращения поставок оборудования в Крым и возврата уже отправленных туда турбин. В немецкой компании выяснили, что в Крым были перевезены минимум две турбины, поставленные для проекта в Тамани.