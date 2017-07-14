Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект, увеличивающий размер долга, по которому россиянам запрещают выезжать из страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

В случае, если документ подпишет президент Владимир Путин, он вступит в силу 1 октября. Приставы смогут ограничить выезд за рубеж при долге свыше 30 тысяч рублей (сейчас – 10 тысяч рублей). Размер долга по алиментам и возмещению вреда здоровью сохранится на нынешнем уровне.

Согласно законопроекту, пристав должен отменить запрет на выезд на следующий день после погашения долга. Сейчас на это требуется несколько дней.

По данным на 1 мая 2017 года, около 1,6 млн россиянам запретили выезд за границу из-за долгов.