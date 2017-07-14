США отказывают в визах дипломатам, которые должны были заменить 35 высланных из страны представителей России. Об этом сообщила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, передает «Интерфакс».

Москва пригрозила ответной высылкой американских дипломатов, «чтобы уравнять численность персонала». Уточняется, что это один из рассматриваемых вариантов. Другой – арест американских дачи и склада, находящихся в России, рассказала Захарова.

По ее словам, Москва ждет конкретных предложений от Вашингтона по поводу арестованных российских резиденций на встрече 17 июля между заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном.

В российском МИД отметили, что пауза в действиях Вашингтона по решению вопроса с дипломатической собственностью РФ в США затянулась. 11 июля глава ведомства Сергей Лавров назвал сложившуюся ситуацию «возмутительной»: «Я считаю, что для такой великой страны, как Соединенные Штаты, поборника международного права, просто стыдно оставлять ситуацию в подвешенном состоянии».

В июне сообщалось, что американские власти собираются вернуть России две посольские резиденции в штатах Нью-Йорк и Мериленд, однако могут ввести ограничения в отношении собственности. В частности, речь шла о снятии с резиденций дипломатического иммунитета. 13 июля заместитель помощника президента США Себастьян Горка заявил в интервью CNN, что возврат России ее дипломатических дач связан с выполнением обязательств по соблюдению режима перемирия в Сирии.

Арест посольских резиденций РФ в США произошел в конце декабря 2016 года в рамках расширения антироссийских санкций. Ограничительные меры также включали высылку из США 35 российских дипломатов.