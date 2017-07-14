Лоукостер easyJet подал заявку на создании авиакомпании easyJet Europe в Австрии. Об этом сообщает Reuters.

Поясняется, что это необходимо для работы авиакомпании в Европе после выхода Великобритании из Евросоюза. Для полетов по странам ЕС авиакомпании нужен сертификат, который ей выдала одна из стран-членов союза.

Базироваться новая авиакомпания будет в Вене.

В сентябре 2015 года easyJet прекратила полеты из Лондона в Россию. Это объяснили падением спроса.

Первый рейс EasyJet Лондон – Москва состоялся в 2013 году. Компания выполняла 13 рейсов в неделю, но в 2015 году их число сократили до семи.