Агентству по страхованию вкладов (АСВ), возможно, придется обратиться к Банку России за кредитом в связи с выплатами вкладчикам банка «Югра», в котором ЦБ ввел временную администрацию и мораторий на выплаты кредиторам.

Как заявил генеральный директор АСВ Юрий Исаев, в Фонде обязательного страхования осталось неиспользованными 163 млрд рублей, передает «Прайм». При этом, по предварительной оценке ЦБ, в АСВ застрахованы вклады «Югры» на сумму 170 млрд рублей.

Исаев отметил, что сейчас лимит долга АСВ перед Центробанком составляет 820 млрд рублей, фактически от регулятора получено 657 млрд рублей.

«Как правило, при выборе банков-агентов, выплачивающих возмещение, они идут на авансирование выплат, предоставляя АСВ отсрочку до 3 месяцев. Авансирование с учетом будущих поступлений взносов в систему страхования позволит справиться с нагрузкой без дополнительного займа. Если будет понятно, что существующего лимита может не хватить, мы оперативно обратимся к совету директоров АСВ с просьбой поддержать обращение к Банку России об увеличении этого лимита», – добавил Исаев.

ЦБ ввел в «Югре» временную администрацию сроком на полгода и трехмесячный мораторий на выплаты кредиторам «в связи с неустойчивым финансовым положением <…> и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков». В самом банке решение регулятора назвали неожиданностью, отметив, что соблюдали все нормативы ЦБ.

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После введения временной администрации стало известно, что регулятор обнаружил в «Югре» признаки манипуляций с вкладами и вывода активов. Размер страховых выплат вкладчикам «Югры» предварительно оценивается в 170 млрд рублей – они могут стать крупнейшим страховым случаем в истории российского банковского сектора.

12 июля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что решение о судьбе «Югры» регулятор примет после отчета временной администрации.