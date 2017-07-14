Суд в Манчестере приговорил Бена Стимсона, воевавшего на стороне сепаратистов в Донбассе, к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы. Об этом сообщает корреспондент BBC News Ольга Ившина.

Стимсон – гражданин Великобритании, в 2015 году он служил в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). В интервью BBC News в октябре 2015 года 41-летний британец заявил, что почти не участвовал в боевых действиях, но готов убивать людей «если будет угроза его жизни». Стимсон также отметил, что надеется получить российское гражданство и остаться жить в Донбассе. При этом, как подчеркивал британец, он не считает себя террористом.

По возвращении в Манчестер Стимсона арестовали и обвинили в «содействии третьим лицам в совершении террористических преступлений». Он признал свою вину. Изначально британца также обвиняли в намерении совершать теракты, но позднее эти обвинения сняли.

Это первый процесс в Великобритании по обвинению в терроризме в связи с конфликтом на востоке Украины.