В китайских социальных сетях запретили писать RIP и ставить эмоджи свечи из-за смерти лауреата Нобелевской премии Лю Сяобо. Об этом пишут Mashable и CNN.

Социальные сети удаляют упоминания имени лауреата, а также сообщения с названиями его работ или цитатами. Власти также блокируют новости о смерти Лю Сяобо, которые идут в эфире CNN, уточняет телеканал.

Как передает CNN, в местных англоязычных изданиях новости о смерти Сяобо сопровождаются справкой о его криминальном прошлом и о попытках китайских врачей его спасти.

Глава Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен сообщила также, что китайское консульство отказалось принять ее заявление на визу. Она собиралась посетить похороны Лю Сяобо. Причиной отказа стало то, что она не приложила приглашение от того, кого собирается посетить, пишет Reuters.

Лю Сяобо умер 13 июля в возрасте 61 года. В мае у него диагностировали рак печени в терминальной стадии, а в июле сообщили об ухудшении его состояния.

В 2009 году его приговорили к 11 годам тюрьмы за подстрекательство к подрыву государственного строя. Спустя год Нобелевский комитет присудил ему премию мира за «длительную и ненасильственную борьбу за основополагающие права человека в Китае». КНР осудила вручение премии, власти сочли это вмешательством в дела страны.