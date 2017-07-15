Скандал вокруг Siemens, продукция которого, несмотря на санкции, попала в Крым, набирает обороты. По данным немецкой прессы, концерн подумывает о том, чтобы выйти из совместных предприятий в России, в том числе из той компании, которая произвела газовые турбины, позднее оказавшиеся в Крыму. Продажи в России в 2016 году принесли Siemens около $1,4 млрд. Но источник в концерне подтвердил, что из-за скандала с турбинами планы развития бизнеса в стране могут быть пересмотрены: «Мы просто не можем вести дела, как ни в чем не бывало».

Siemens также подал в суд на покупателя турбин, российскую компанию «Технопромэкспорт». Концерн потребовал, чтобы злополучные турбины вывезли из Крыма, и даже допустил, что может выкупить их обратно. Вопрос, знал ли производитель, что турбины предназначались именно для Крыма (до того, как эта история получила широкую огласку), остается открытым. Концерн настаивает, что продал их для других целей, а на полуостров оборудование вывезли «против его воли».

Но история с турбинами – лишь один из примеров того, какие лазейки используются для обхода западных санкций.