На встрече Дональда Трампа-младшего и российского адвоката Натальи Весельницкой присутствовал бывший советский разведчик, сообщает NBC.
Его имя не называется. Разведчик якобы имеет связи с нынешними российскими властями. Сам он отрицает свою связь со спецслужбами России.
Уточняется, что сейчас он проживает в США, у него двойное гражданство.
В беседе с NBC Весельницкая признавала, что ее сопровождали, но отказалась назвать имя спутника.
Сын Трампа встречался с Весельницкой 9 июня 2016 года, вскоре после выдвижения его отца в кандидаты в президента. Изначально он утверждал, что пошел на встречу по поводу усыновления российских детей американцами, но позднее признал, что хотел получить компромат на соперницу отца Хиллари Клинтон. Его отец, в свою очередь, заявил, что не знал о встрече сына с Весельницкой.
Компромат Трамп не получил. Весельницкая заявляла, что ее интересовал только вопрос усыновления российский детей. Она отвергла связь с российскими властями.
Организатором встречи якобы выступил PR-менеджер Роб Голдстоун. По его словам, об этом попросил российский бизнесмен Эмин Агаларов.
Что такое партнерские проекты?
Это материалы, созданные по заказу и при участии рекламодателей внештатными авторами Republic. Хотите работать с нами? Напишите на sales@republic.ru