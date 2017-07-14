На встрече Дональда Трампа-младшего и российского адвоката Натальи Весельницкой присутствовал бывший советский разведчик, сообщает NBC.

Его имя не называется. Разведчик якобы имеет связи с нынешними российскими властями. Сам он отрицает свою связь со спецслужбами России.

Уточняется, что сейчас он проживает в США, у него двойное гражданство.

В беседе с NBC Весельницкая признавала, что ее сопровождали, но отказалась назвать имя спутника.

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Сын Трампа встречался с Весельницкой 9 июня 2016 года, вскоре после выдвижения его отца в кандидаты в президента. Изначально он утверждал, что пошел на встречу по поводу усыновления российских детей американцами, но позднее признал, что хотел получить компромат на соперницу отца Хиллари Клинтон. Его отец, в свою очередь, заявил, что не знал о встрече сына с Весельницкой.

Компромат Трамп не получил. Весельницкая заявляла, что ее интересовал только вопрос усыновления российский детей. Она отвергла связь с российскими властями.

Организатором встречи якобы выступил PR-менеджер Роб Голдстоун. По его словам, об этом попросил российский бизнесмен Эмин Агаларов.