На встрече Дональда Трампа-младшего и российского адвоката Натальи Весельницкой присутствовал бывший советский разведчик, сообщает NBC.

Его имя не называется. Разведчик якобы имеет связи с нынешними российскими властями. Сам он отрицает свою связь со спецслужбами России.

Уточняется, что сейчас он проживает США.

В беседе с NBC Весельницкая признавала, что ее сопровождали, но отказалась назвать имя спутника.

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Заметка дополняется.