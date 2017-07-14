Спекулянты заработали более 700 млн рублей на перепродаже билетов на матчи Кубка Конфедераций по футболу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов сайта eTicket4.ru.

Как отмечается, спекулянты скупили около 40% всех билетов на матчи Кубка. По словам основателя Eticket4 Даниила Кручинина, средняя наценка перекупщиков составляла 50%, в итоге они получили более 2 млрд рублей выручки.

Максимальную прибыль спекулянтам принесли игры сборной России, на них в отдельных случаях брокеры поднимали цены в 10 раз.

«После вылета сборной России из турнира, брокеры “прогорели” на финале и полуфинале. Многие из них продавали билеты ниже номинала в 2, а то и в три раза», – рассказал Кручинин.

Владелец одного из сайтов-перекупщиков рассказал РБК, что в целом спрос на матчи турнира был достаточно высоким; по его словам, «некоторые покупатели даже не понимали, что это сайты перекупщиков». Собеседник издания добавил, что меры, которые в ФИФА предприняли для борьбы с перекупщиками, лишь помогли последним.

«Они [ФИФА] ввели довольно муторную процедуру регистрации, плюс сайт у них время от времени глючил. Бесплатная курьерская доставка работала до апреля, а затем надо было самим забирать билеты в специальных билетных центрах – а там очереди, проверка документов, неудобное расположение», – рассказал он.

Продажи билетов через официальный сайт ФИФА начались 8 ноября 2016 года. Еще до начала продаж в организации заявляли, что приняли все меры для борьбы со спекулянтами. Позднее глава оргкомитета Чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Сорокин отметил, что этого оказалось недостаточно. По его словам, оргкомитет обратится в Госдуму с просьбой ужесточить ответственность за незаконную продажу билетов.