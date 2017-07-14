Росалкогольрегулирование занялось разработкой методики по выявлению контрафактной водки на основе цены продаж. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Методика предполагает сравнение фактической цены на водку, рассчитанной исходя из минимальной цены с учетом стоимости поставки, с розничной ценой. Кроме того, Росалкогольрегулирование с помощью своей методики намерено выявлять нелегальные продажи шампанского.

С 25 июля 2016 года в России действует минимальная розничная цена на шампанское – 164 рубля за 0,75 литра.

Минимальная розничная цена на водку с 13 мая 2017 года составляет 205 рублей за поллитровую бутылку. До этого она стоила 190 рублей.

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В России с 2009 года для борьбы с контрафактной продукцией устанавливаются минимальные цены для водки, коньяка и бренди. В Росалкогольрегулировании также рассматривают вопрос введения минимальной розничной цены на тихие вина.