Жителя Красноярка Семена Негрецкулова заподозрили в возбуждении национальной ненависти. Об этом он рассказал «ОВД-Инфо».

22 июня у него дома прошел обыск, после чего вызвали на допрос в Следственный комитет. Во время допроса у него якобы отобрали паспорт. Негрецкулов уверен, что паспорт забрали сотрудники ФСБ.

На допросе ему показали якобы размещенные им фотографии, связанные с проектом Великой Финляндии, который предлагает жителям северной России, Норвегии и Швеции объединиться и создать новое государство.

Он отметил, что в протоколе ему приписали слова о возвеличивании финнов, которых Негрецкулов якобы считает высшими людьми. Ему также показывали некие «картинки против войны на Донбассе».

По его словам, от него требовали признать вину. В таком случае наказание для него обещали ограничить условным сроком. Мужчина также сообщил, что его уволили с работы.

Семен Негрецкулов свободно владеет финским и карельским языками, знаком с ижорским языком, пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на его резюме.