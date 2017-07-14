Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) решил отозвать почти 150 тысяч автомобилей из-за некорректной укладки жгутов проводов датчика кислорода, трубок сцепления и тормозных шлангов. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Речь идет о моделях «Патриот», «Пикап» и «Карго», реализованных с марта 2014 по июль 2017 года. Все отзываемые автомобили проверят.

7 июля ТАСС сообщал, что УАЗ отзовет около 70 тысяч машин марок «Патриот», «Пикап» и «Карго», выпущенных с января 2014 по май 2017 года. Автопроизводитель пояснил, что отзывная кампания носит «проверочный характер» – вопросы вызвала корректность установки элементов тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования.

До этого УАЗ объявил об отзыве более 11 тысяч внедорожников «Хантер», реализованных с марта 2014 года. Завод пообещал бесплатно провести замену шланга гидроусилителя руля, который был некачественным.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2016 году УАЗ продал около 48,8 тысячи автомобилей – на 1% больше по сравнению с предыдущим годом.